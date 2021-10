Ferguson | “Cristiano Ronaldo merita il sesto Pallone d’Oro”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo Sir Alex, ex allenatore del Manchester United,dovrebbe vincere ildi quest’anno. Lo riporta il leggendario tecnico scozzese al quotidiano spagnolo Marca. La dichiarazione arriva sulla scia del fatto che sono stati annunciati i 30 giocatori che si batteranno per il premio nel 2021. Questo quanto afferma: “di vincere il. Ha battuto record dopo record quest’anno.è tornato all’Old Trafford in questa stagione e vuole dimostrare di essere ancora tra i migliori.questo riconoscimento”. Finora,ha realizzato cinque gol in sei partite ...

... un campo di patate! No, non è una barzelletta, ma una concreta possibilità (seppur remota) per la squadra di Cristiano Ronaldo . Lo ha ricordato l'ex tecnico dei Red Devils, Sir Alex Ferguson, in un ...... ed in particolare con Cristiano Ronaldo. Tra le fila di chi non è soddisfatto del lavoro dell'attuale allenatore ci sarebbe anche Alex Ferguson, che svolge ancora un ruolo importante nelle dinamiche ... Il Manchester United riforma una delle coppie più amate dai tifosi dei Red Devils: quella formata da Cristiano Ronaldo e Wayne Rooney.