Feltri | “Non so come ho votato | forse per Sala”

"Non sono sicuro di aver votato nel modo giusto, potrei aver votato Sala per disperazione". Vittorio Feltri è stato eletto consigliere comunale a Milano. Il giornalista è stato candidato come capolista da Fratelli d'Italia. In cabina elettorale però, come racconta a L'aria che tira, ha avuto qualche problema. "Le schede erano un labirinto, non ci ho capito niente. Ho tentato di comprendere, ma non ho capito niente. Ci ho messo un quarto d'ora anche per piegare le schede. Non sono sicuro di aver votato nel modo giusto, potrei aver votato Sala per disperazione. Dopo 10 minuti in cabina mi vergognavo… Non so chi ha studiato le schede, chi le ha fatte andrebbe ricoverato", dice. Ma Feltri andrà in Consiglio comunale?

fanpage : 'Non mi sono votato, mi hanno dato due lenzuolate e non ho un capito un cavolo di quello che c’era scritto. Penso d… - fattoquotidiano : Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai… - ciropellegrino : Il #PremioNobel2021 a due giornalisti e non sono Feltri e #Sallusti strano. - MariaLu91149151 : RT @Ariachetira: .@vfeltri su #Lamorgese: 'È inadeguata e non da ieri. Doveva prendere Castellino e dargli due calci nel sedere'. #lariach… - Ariachetira : .@vfeltri su #Lamorgese: 'È inadeguata e non da ieri. Doveva prendere Castellino e dargli due calci nel sedere'.… -