Federico Alverà | chi è il marito di Nicoletta Romanoff | età | lavoro | data di nascita | figli | foto | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si chiamaildi(all’anagrafeConsolo) attrice italiana di 42 anni. In molti si sono chiesti chi fosse colui che è riuscito a prendere il posto di Giorgio Pasotti, l’ex fidanzato di. Ma cosa sappiamo di quest’uomo molto discreto e poco incline ai social e ai gossip ??: chi è ildiè il manager nonché allenatore della U.S. Primavera Rugby di Roma, da sempre grande amante del sport. Di lui non sappiamo molto poiché prima che gli si puntassero i riflettori addosso grazie a; anche se i suoi profili social ...