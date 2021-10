Fdi, Lollobrigida: Lamorgese racconti verità su scontri Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “Al ministro Lamorgese abbiamo chiesto di raccontare la verità sui gravissimi fatti accaduti sabato 9 ottobre. Non lo ha fatto. Crediamo che in Italia ci sia il tentativo di distogliere i cittadini dalla possibilità di scegliere democraticamente”. Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)– “Al ministroabbiamo chiesto di raccontare lasui gravissimi fatti accaduti sabato 9 ottobre. Non lo ha fatto. Crediamo che in Italia ci sia il tentativo di distogliere i cittadini dalla possibilità di scegliere democraticamente”. Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco

