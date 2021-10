Fdi | Formigli | ' Meloni si lamenta anche oggi del nostro montaggio? Venga stasera a Piazzapulita'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Giorgiasidel'taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv,. C'è un modo per evitarlo: partecipare in diretta alla nostra trasmissione. La aspettosu La7, se vorrà". Lo scrive il conduttore di '' Corradosu Twitter.

Il Sannio Quotidiano

... in contrapposizione alla sinistra, Fanpage eavrebbero di certo approntato un reportage ...che l'obiettivo di certa stampa è quello di ridicolizzare o criminalizzare chi è al 20% come, ...Meloni smaschera: il gioco sporco controRoma, 14 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni si lamenta anche oggi del nostro 'taglia e cuci'. Quello che si chiama comunemente, nel giornalismo tv, montaggio. C'è un modo per evitarlo: partecipare in ...Si allarga l'inchiesta della procura di Milano sulla cosiddetta «lobby nera» dopo che giovedì è stata pubblicata e mandata in onda anche su La7 la seconda puntata dell'inchiesta giornalistica di Fanpa ...