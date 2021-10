**Fdi: Crosetto abbandona Piazza Pulita, 'non è giornalismo, ho sbagliato a venire'** (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. Adnkronos) - "Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado". Così Guido Crosetto a Piazza Pulita abbandonando in diretta la trasmissione dopo alcuni servizi sulla vicenda di Fdi documentata da Fanpage. Il conduttore Corrado Formigli ha ricordato di aver invitato da settimane Giorgia Meloni a partecipare a Piazza Pulita. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. Adnkronos) - "Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è. Ho. Mi scuso ma me ne vado". Così Guidondo in diretta la trasmissione dopo alcuni servizi sulla vicenda di Fdi documentata da Fanpage. Il conduttore Corrado Formigli ha ricordato di aver invitato da settimane Giorgia Meloni a partecipare a

