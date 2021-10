Facebook si muove contro bullismo e intimidazioni online

Advertising

giuliog : RT @wireditalia: Dopo che otto mesi fa il problema è venuto a galla con un'inchiesta della Bbc, il social network si muove per cercare di f… - wireditalia : Dopo che otto mesi fa il problema è venuto a galla con un'inchiesta della Bbc, il social network si muove per cerca… - TorciaPolitica : RT @StartMagNews: Che cosa si muove intorno al cavo sottomarino transatlantico #AMITIE di #Facebook tra Usa e Francia? Il punto di Giuseppe… - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: #Tiziana pian piano si sta rimettendo, muove i primi passi alla scoperta dell'ambulatorio e chissà, fra un po' potrà usci… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Che cosa si muove intorno al cavo sottomarino transatlantico #AMITIE di #Facebook tra Usa e Francia? Il punto di Giuseppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook muove

Quotidiano.net

Ad annunciarlo, con un post, è Antigone Davis, Global Head of Safety di. "Dalla nostra piattaforma " scrive Davis " saranno rimossi i contenuti offensivi che prendono di mira individui a ...Ma qualcosa si. L'appeal cresce e il Molise avanza, un passo alla volta. Iscriviti al nostro gruppoufficiale isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti Per ricevere le ...Facebook vara delle nuove norme per proteggere i soggetti più vulnerabili e i personaggi pubblici dalle molestie e dalle aggressioni sui social ...Da un paio d'anni i giovani abbandonano sempre più Facebook, covo di boomer e fake news, ma perché è arrivato il momento di disconettersi?