Fabbrica in fiamme nel Beneventano | D’Anna | Biologi pronti a intervenire Grave pericolo per la popolazione

"L'incendio che ha devastato il deposito di materiale plastico della Sapa ad Airola, nel Sannio, oltre che un dramma per gli imprenditori e le maestranze di quell'azienda, rappresenta un Grave pericolo per la popolazione". Lo dice il senatore Vincenzo D'Anna, presidente dell'Ordine nazionale dei Biologi, in una lettera-appello indirizzata ai sindaci ed alla cittadinanza dei Comuni della Valle Caudina ricadenti in un territorio di 10 chilometri dal luogo dell'incidente. "La nube che si è sviluppata e successivamente estesa dal sito dell'incendio, è altamente tossica nell'immediato e particolarmente nociva nel tempo" spiega D'Anna. Da qui l'invito ai primi cittadini dell'area interessata affinché "si coordinino per coinvolgere le Prefetture di Caserta e Benevento, la Regione Campania, le ...

