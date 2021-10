F1, Red Bull domina la classifica dei pit-stop: Verstappen indemoniato, sosta da 1.88! Ferrari sesta: c’è da migliorare (Di giovedì 14 ottobre 2021) La classifica dei pit-stop è ormai un classico del Mondiale F1, visto che è in vigore fin dal 2015. Si tratta di una graduatoria ufficiale stilata dagli organizzatori del campionato riservato alla massima categoria automobilistica. Funziona proprio come la classifica tradizionale: ogni scuderia porta a casa i corrispettivi punti in base alla velocità delle soste ai box dei propri piloti, in ogni singolo Gran Premio (il più veloce guadagna 25 punti, proprio come il vincitore di una gara). La Red Bull sta dominando con ben 410 punti. La scuderia austriaca ha un vantaggio enorme nei confronti di Mercedes (224 punti), Williams (161), Aston Martin (160). Gli uomini che seguono Max Verstappen, leader del Mondiale con 6 lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, sono dei fulmini e infatti ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladei pit-è ormai un classico del Mondiale F1, visto che è in vigore fin dal 2015. Si tratta di una graduatoria ufficiale stilata dagli organizzatori del campionato riservato alla massima categoria automobilistica. Funziona proprio come latradizionale: ogni scuderia porta a casa i corrispettivi punti in base alla velocità delle soste ai box dei propri piloti, in ogni singolo Gran Premio (il più veloce guadagna 25 punti, proprio come il vincitore di una gara). La Redstando con ben 410 punti. La scuderia austriaca ha un vantaggio enorme nei confronti di Mercedes (224 punti), Williams (161), Aston Martin (160). Gli uomini che seguono Max, leader del Mondiale con 6 lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, sono dei fulmini e infatti ...

