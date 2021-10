Evento Galaxy Unpacked del 20 ottobre è ufficiale | quali meraviglie ci mostrerà Samsung

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021)non ha intenzione di fermarsi e ha svelato che il 20ci sarà un nuovoPart 2: arriva ilS21 FE?Dunque c’è una data, ma per tutto il resto l’alone di mistero rimane, così da far salire l’hype per i nuovi prodotti che il colosso coreano metterà in mostra. Del resto anche questi eventi fanno parte del mondo della tecnologia, e da un puro punto di vista del marketing avvicinano il cliente e ricordano la presenza e la forza del brand. Ma cosa si cela sotto al nome? Certo il video teaser non svela alcunché, ne si si tratterà di un semplice aggiornamento software e neppure se saranno presentati nuovi prodotti hardware. Del resto è fondamentale rispondere ...