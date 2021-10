Europa League 2021 2022 | Napoli-Legia senza tifosi ospiti Il club | “Decisione scandalosa”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) IdelVarsavia non potranno recarsi aper la partita didel prossimo 21 ottobre. Il match, infatti, è stato considerato a rischio dopo i fatti del dicembre 2015, quando ci furono parecchi feriti anche tra le forze dell’ordine. Duro il comunicato delpolacco: “Nonostante gli sforzi delper più di una settimana, le autorità italiane competenti hanno mantenuto ladi non vendere i biglietti ai cittadini polacchi per la partita. Consideriamo tali azioni del tutto ingiustificate e discriminatorie. Ilsi è subito attivato per consentire ai nostridi partecipare alla ...

...sul mercato per garantire ad Allegri una rosa capace di competere sia in Italia che in. Un ... è rimasto legato alla Juventus tanto che, al termine della semifinale di Nationsvinta contro ...L'attaccante biancoceleste e della nazionale era in dubbio, visto l'infortunio rimediato nell'ultima gara di(che lo ha costretto a saltare anche le gare dell'Italia). Stando a quanto ...Napoli-Legia Varsavia, match valido per la terza giornata dell'Europa League 2021/2022, si giocherà senza la presenza dei tifosi polacchi.Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A risponde piccata alle lamentele di Maurizio Sarri, che qualche ora fa ha sottolineato come la distanza tra la gara di Europa ...