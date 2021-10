EuroLeague Women, oggi giocano Venezia e Schio: dove deverle in tv e in streaming (Di giovedì 14 ottobre 2021) Seconda giornata della competizione europea. Le ragazze della Reyer sul campo di Ekaterinburg (ore 16), Famila ritrova le spagnole del Girona Leggi su today (Di giovedì 14 ottobre 2021) Seconda giornata della competizione europea. Le ragazze della Reyer sul campo di Ekaterinburg (ore 16), Famila ritrova le spagnole del Girona

YNX212 : RT @REYER1872: #GameDay ?? Nella tana delle Campionesse d’Europa ???? Ore 16.00 italiane in diretta su - zucconiluca : RT @REYER1872: #GameDay ?? Nella tana delle Campionesse d’Europa ???? Ore 16.00 italiane in diretta su - REYER1872 : #GameDay ?? Nella tana delle Campionesse d’Europa ???? Ore 16.00 italiane in diretta su - basketinside360 : EuroLeague Women, Ekaterinburg vs Venezia- Romano: 'Una gara complicata che affronteremo con tranquillità' -… - basketball_vv : LIVE – Beretta Famila Schio v Spar Girona | EuroLeague Women 2021-22 -