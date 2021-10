Erdogan caccia funzionari Banca Centrale | crolla la lira

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella notte, subito dopo la pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale, laturca ha segnato un nuovo record negativo perdendo l'1% del suo valore rispetto al dollaro. In quanto strenuo ...

Nella serata di ieri, il governatore Sahap Kavcioglu era stato convocato daal palazzo presidenziale di Ankara. Nella notte, subito dopo la pubblicazione della decisione in Gazzetta Ufficiale,...... le navi Usa vennero poi scortate dalla Sesta Flotta, tanto per far intendere ale reali ... che porterà nell'Egeo non solo 24Rafale ma anche due fregate Bellharra e due Corvette, ...(ANSA) - ISTANBUL, 14 OTT - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha licenziato tre alti funzionari della Banca Centrale tra cui due vice governatori, lo riportano vari media turchi. Nella serata d ...Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha sollevato dall’incarico tre membri del comitato della Banca centrale che si occupa della politica ...