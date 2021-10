Eolie | Vulcano si risveglia | evacuati abitanti Dobbiamo accettare questo ' amico'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche l'isola di- la più meridionale delle isole- è in fermento. Come il resto dell'arcipelago siciliano,si è originata dall'azione di fenomeni vulcanici , e da circa 5500 ...

Ultime Notizie dalla rete : Eolie Vulcano

Anche l'isola di- la più meridionale delle isole- è in fermento. Come il resto dell'arcipelago siciliano,si è originata dall'azione di fenomeni vulcanici , e da circa 5500 anni a questa parte ...Sull'isola di, alle, continua a destare preoccupazione l'attività vulcanica che nelle ultime ore si sta intensificando, mettendo in allarme la popolazione. In Contrada Porto Levante alcuni residenti ...Sull’isola di Vulcano, una dell’arcipelago delle Eolie, le forze dell’ordine sono intervenute presso alcune abitazioni, dove i ...In questi giorni si è registrato un incremento delle temperature e dell'emissione di gas, che ha portato all'evacuazione di alcune famiglie. L'ultima eruzione 130 anni fa ...