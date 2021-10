Ennesima diminuzione dei ricoveri per Covid | grazie alla prudenza nuovo passo verso la normalità

Advertising

globalistIT : Non aver dato retta a Salvini e Meloni sta pagando... #covid #dati #pandemia - CilentoReporter : #Cilento il #Voto a #SessaCilento - Riceviamo e pubblichiamo l'ennesima analisi del voto, con una piccola nota da p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima diminuzione

Globalist.it

Stabile l'andamento della pandemia nel nostro Paese. Sono 2.668 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 324.614 tamponi processati. I decessi sono 40 (contro ...Mentre l'Italia si appresta a veder cambiare le proprie abitudini quotidiane per l'volta dall'inizio della pandemia coronavirus - domani entrano in vigore le norme sull'... indi 3 ...Sono 2.668 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 324.614 tamponi processati. I decessi sono 40. Il tasso di positività si attesta allo 0,8% ...L’elevato grado di copertura del Paese ha reso questo settembre 2021 molto diverso da quello del 2020, dove l’epidemia aveva rialzato la testa. Per il momento non si registra un impatto della riapertu ...