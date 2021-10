Eni: Descalzi, 'in ultimi 5 anni investiti 5 mld in ricerca scientifica' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - La ricerca scientifica è al centro della strategia di Eni: "negli ultimi 5 anni abbiamo investito 5 miliardi di euro nella ricerca scientifica". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento alla cerimonia di premiazione degli Eni Award al Quirinale, è l'ad di Eni, Claudio Descalzi. "La ricerca scientifica - spiega ancora - deve avere un occhio alle nuove tecnologie ma arrivare anche a fare in modo che si arrivi a una transizione giusta. Oggi premiamo i ricercatori che stanno dando qualcosa agli altri, pensando al futuro dell'umanità", spiega l'ad di Eni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Laè al centro della strategia di Eni: "negliabbiamo investito 5 miliardi di euro nella". Ad affermarlo, nel corso del suo intervento alla cerimonia di premiazione degli Eni Award al Quirinale, è l'ad di Eni, Claudio. "La- spiega ancora - deve avere un occhio alle nuove tecnologie ma arrivare anche a fare in modo che si arrivi a una transizione giusta. Oggi premiamo itori che stanno dando qualcosa agli altri, pensando al futuro dell'umanità", spiega l'ad di Eni.

