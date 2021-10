Energia | Cingolani | “Costo gas salirà ancora Occorre aumentare produzione interna”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nessun passo indietro sulle rinnovabili, anziimprimere un’accelerazione al cronoprogramma e consentire di istallare 60-70 Gigawatt di centrali elettriche rinnovabili entro il 2030, apportando una “correzione” al mix energetico con il 72% di rinnovabili entro la fine di questo decennio. E’ quanto ha spiegato il Ministro della Transizione ecologica Robertonel corso di una audizione congiunta presso le commissioni Ambiente di Camera e Senato, aggiungendo “io comunque 70 Gigawatt di rinnovabili che mi produrranno il 70% di elettricità verde non ce la faccio a metterli giù in due anni, tre anni, neppure se non ci fossero gli iter autorizzativi. Anche se lo facessimo in maniera selvaggia. Quindi dobbiamo garantire la transizione in questi anni e qui bisogna fare delle riflessioni”. Il titolare del MITE ha ricordato che il ...

