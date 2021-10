Emergenza fame per 5,7 milioni di bambini. Il baratro nel rapporto Save the Children (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il pianeta sta affrontando la più grave Emergenza alimentare del 21° secolo. La combinazione letale di Covid-19, conflitti e cambiamenti climatici ha portato la fame e la malnutrizione a livelli mai raggiunti prima. Le aree del mondo in “Emergenza fame” sono sempre più ampie e diffuse e la malnutrizione colpisce centinaia di milioni di bambini. Nel mondo oltre 40 milioni di persone sono a livelli di insicurezza alimentare di “crisi” o di “Emergenza”. La situazione è in rapido peggioramento in 16 paesi in Africa, 4 in America Centrale e 3 in Asia. Sono circa 5,7 milioni i bambini sotto i cinque anni che sono sull’orlo della fame, oltre il 50% in più rispetto al 2019. Basta un ulteriore piccolo passo e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il pianeta sta affrontando la più gravealimentare del 21° secolo. La combinazione letale di Covid-19, conflitti e cambiamenti climatici ha portato lae la malnutrizione a livelli mai raggiunti prima. Le aree del mondo in “” sono sempre più ampie e diffuse e la malnutrizione colpisce centinaia didi. Nel mondo oltre 40di persone sono a livelli di insicurezza alimentare di “crisi” o di “”. La situazione è in rapido peggioramento in 16 paesi in Africa, 4 in America Centrale e 3 in Asia. Sono circa 5,7sotto i cinque anni che sono sull’orlo della, oltre il 50% in più rispetto al 2019. Basta un ulteriore piccolo passo e ...

Advertising

LaStampa : Crisi Covid, esplode la malnutrizione infantile. Save the Children, emergenza fame per 5,7 milioni di bambini - HuffPostItalia : Emergenza fame per 5,7 milioni di bambini. Il baratro nel rapporto Save the Children - FlaPugg : RT @SaveChildrenIT: Il pianeta sta affrontando la più grave emergenza alimentare del 21° secolo. La combinazione di #Covid19, #conflitti e… - FS_SaveChildren : RT @SaveChildrenIT: #emergenzafame Sono circa 5,7 milioni i #bambini sotto i cinque anni sull’orlo della fame, oltre il 50% in più rispetto… - SaveChildrenIT : #emergenzafame Sono circa 5,7 milioni i #bambini sotto i cinque anni sull’orlo della fame, oltre il 50% in più risp… -