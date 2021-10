Ellen Pompeo ha cambiato idea sul post-Grey’s Anatomy e sta già lavorando a nuovi progetti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Appena un mese fa Ellen Pompeo aveva dichiarato di non essere più interessata alla recitazione perché troppo faticosa in termini di orari e sacrifici personali. “Una cosa da giovani” l’aveva definita, asserendo di non essere sicura di voler recitare ancora, una volta che avrà appeso al chiodo il camice da chirurgo di Meredith Grey in Grey’s Anatomy. Ora invece ha cambiato idea. Ellen Pompeo vuole rifarsi di quel che la tv commerciale le ha tolto, ovvero una carriera variegata che non sia solo legata ad un solo titolo. All’epoca del debutto nei panni di Meredith Grey, nel 2005, non pensava nemmeno che la serie avrebbe avuto lunga vita. Anzi, perfino la showrunner Shonda Rhimes non avrebbe scommesso un soldo sulla sua durata. Invece il successo di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Appena un mese faaveva dichiarato di non essere più interessata alla recitazione perché troppo faticosa in termini di orari e sacrifici personali. “Una cosa da giovani” l’aveva definita, asserendo di non essere sicura di voler recitare ancora, una volta che avrà appeso al chiodo il camice da chirurgo di Meredith Grey in. Ora invece havuole rifarsi di quel che la tv commerciale le ha tolto, ovvero una carriera variegata che non sia solo legata ad un solo titolo. All’epoca del debutto nei panni di Meredith Grey, nel 2005, non pensava nemmeno che la serie avrebbe avuto lunga vita. Anzi, perfino la showrunner Shonda Rhimes non avrebbe scommesso un soldo sulla sua durata. Invece il successo di ...

Grey's Anatomy 18, la data d'uscita in Italia Grey's Anatomy 18 ha avuto inizio negli Stati Uniti il 30 settembre 2021. In Italia la nuova stagione dell'amato medical show con protagonista Ellen Pompeo si farà attendere, esordendo circa un mese dopo. Appuntamento fissato per il 27 ottobre 2021 . Ecco quanto i fan potranno seguire le nuove vicende di Meredith, e non solo, su Disney+, ...

