Elisabetta del Belgio | chi è la futura regina | oggi principessa-soldato

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sarà la primadel. Prima di lei, infatti, solo i maschi sono saliti sul trono. Già per questodel, primogenita del re Filippo e dellaMatilde, è destinata a passare alla storia. Lasovrana del Paese, però, non si accontenta di fare una differenza di genere. E già adesso, giovanissima, si sta applicando per lasciare il segno da vari punti di vista.del, vestita di rosso, con i genitori e i fratelli (foto: Getty)del: un destino segnato dalla nascita Nata il 25 ottobre 2001,di Brabante è la legittima erede al trono belga. Non lo sarebbe stata prima del 1991, quando la Legge Salica ancora regolava la ...

Sarà la prima regina del Belgio. Prima di lei, infatti, solo i maschi sono saliti sul trono. Già per questo Elisabetta del Belgio, primogenita del re Filippo e della regina Matilde, è destinata a pass ...