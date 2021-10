Effetto Draghi: le stragi in mare non indignano più (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vi ricordate i migranti? Anche se non se ne parla più, la strage nel Mediterraneo continua. La sera dell’11 ottobre la Guardia costiera libica ha recuperato 15 cadaveri a bordo di un barcone alla deriva diretto verso le coste europee. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sulla rotta Libia-Italia sono stati accertati 474 morti e 689 dispersi dall’inizio del 2021. A proposito, lo scorso 3 ottobre era la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. In Parlamento forse qualcuno ha dimenticato di mettersi il promemoria sull’agenda. sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Vi ricordate i migranti? Anche se non se ne parla più, la strage nel Mediterraneo continua. La sera dell’11 ottobre la Guardia costiera libica ha recuperato 15 cadaveri a bordo di un barcone alla deriva diretto verso le coste europee. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sulla rotta Libia-Italia sono stati accertati 474 morti e 689 dispersi dall’inizio del 2021. A proposito, lo scorso 3 ottobre era la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione. In Parlamento forse qualcuno ha dimenticato di mettersi il promemoria sull’agenda. sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui

