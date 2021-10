Ecco le tante violazioni all'obbligo del Green pass contestate dai Nas a locali e clienti (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Nas e i carabinieri hanno contestato 433 violazioni all'obbligo del Green pass, delle quali 236 ai titolari di attività commerciali e di erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Nas e i carabinieri hanno contestato 433all'del, delle quali 236 ai titolari di attività commerciali e di erogazione di servizi oggetto didi certificazione ...

Advertising

SabrinaCS8 : @MirkoScriveCose @andrewsword2 Giorno??, ecco spiegate tante cose??. Ti siamo vicini??. #spininelfianco #AnimalRights - cvrnivore : @jinguangyahoe Sisi lo so bene chi è l'ho visto così tante volte che posso anche disegnarlo senza reference però ec… - free_anto1 : RT @IveserVenezia: “Ho dentro di me tante figure, tante donne, duemila donne. Ho solo bisogno di incontrarle. Devono essere vere, ecco tutt… - filippog : Ecco lì, in quel business, abbiamo ancora qualcosa da dare e da prendere e farlo con tante belle persone è la parte… - chefcrazyhotel : @GiorgiaMeloni Però è bello sapere che la sinistra e formata da tante persone malate di mente come costui. Ecco xch… -