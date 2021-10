(Di giovedì 14 ottobre 2021) Èin mattinata da(Taranto) il“Giornate- Insieme si può”,diche rientra nell’ambito di “Scuola,e disabilità”, progetto promosso e realizzato da Regione Puglia, Comitato Italianopugliese, Ufficio scolasticoe dall’Università degli studi di Foggia. All’evento partecipano gli, che potranno praticare gliparalimpici: tennis da tavolo, badminton, bocce, taekwondo, atletica leggera, pesistica, ciclismo, tiro con l’arco, calcio balilla, pararowing, basket in carrozzina. Le prossime tappe sono in ...

È partito da Crispiano il tour regionale dello sport paralimpico L'iniziativa di sensibilizzazione è rivolta in particolare agli studenti pugliesi È partito in mattinata da Crispiano (Taranto) il tour ...