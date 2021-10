E’ già medical drama a Ballando con le stelle 2021: problemi per la coppia Al Bano-Oxana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Manca davvero pochissimo al debutto di Ballando con le stelle 2021. Sabato 16 ottobre andrà in onda la prima puntata dello show del sabato sera di Rai 1 ed è già medical drama. Non mancano mai i problemi per i protagonisti del programma di Milly Carlucci: ricorderete lo scorso anno il ricovero in ospedale di Raimondo Todaro con l’operazione, poi l’infortunio di Elisa Isoardi, i casi di positività al covid prima e durante lo show. Insomma per Milly l’edizione 2020 è stata forse la più difficile da gestire e a quanto pare, anche questa nuova stagione non inizia nel migliore dei modi. Nella puntata de La vita in diretta in onda ieri, abbiamo infatti visto il momento in cui Milly ha comunicato ad Al Bano che la sua maestra si è fatta male. Il cantante di Cellino San Marco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Manca davvero pochissimo al debutto dicon le. Sabato 16 ottobre andrà in onda la prima puntata dello show del sabato sera di Rai 1 ed è già. Non mancano mai iper i protagonisti del programma di Milly Carlucci: ricorderete lo scorso anno il ricovero in ospedale di Raimondo Todaro con l’operazione, poi l’infortunio di Elisa Isoardi, i casi di positività al covid prima e durante lo show. Insomma per Milly l’edizione 2020 è stata forse la più difficile da gestire e a quanto pare, anche questa nuova stagione non inizia nel migliore dei modi. Nella puntata de La vita in diretta in onda ieri, abbiamo infatti visto il momento in cui Milly ha comunicato ad Alche la sua maestra si è fatta male. Il cantante di Cellino San Marco ...

Ballando con le stelle, il giallo Albano: maestra infortunata, cosa farà? Matano è tornato in studio parlando di medical drama a Ballando con le stelle 2021 e lasciando gli ... Forse si è infortunata mentre La Vita in Diretta era in onda? Oppure in realtà Albano ha già fatto ...

