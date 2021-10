“È finita | ascolta…” GF Vip | così Manuel Bortuzzo ‘scarica’ Lulù Selassié E sono lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) È la storia/non storia di questi giorni al Grande Fratello Vip. E non stiamo parlando di quello che pare stia nascendo tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nelle ultime ore i due siavvicinatitanto da baciarsi. E recentemente Nicola si è sbilanciato: “Io desidero una storia importante. Sto provando dei sentimenti forti per te. Certo, noninnamorato e non ti amo, magari in futuro. A me piaci tanto te, non è che se entra un’altra ragazza io punterò lei. Mi piaci tu come persona e non mi succedeva da tanto”. Parole importanti che seguono i momenti di intimità e il feeling che i due vip hanno dimostrato di avere. Ma stiamo parlando di un altro rapporto che negli ultimi giorni ha raggiunto livelli di guardia. Quella traSelassiè eè una storia davvero ...