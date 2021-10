Dying Light 2 Stay Human e le strutture abbandonate protagoniste del nuovo episodio ' Dying 2 Know'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano nuove informazioni sugrazie al quartodi, una serie di video dedicati proprio al mondo di gioco. In questoi giocatori scopriranno cosa sono lee qual è la loro funzione in2. Il video mostra ancora una volta le ultime informazioni sul mondo di2, questa volta chiedendo a Tymon Smekta?a, Lead Game Designer in persona. Durante questo, imparerete come il giocatore può influenzare il mondo attraverso il sistema City Alignment, ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuove informazioni in un video di #DyingLight2StayHuman. - infoitscienza : Dying Light: update 1.39, ecco tutte le novità dell'aggiornamento - GamingToday4 : Dying Light: update 1.39, ecco tutte le novità dell’aggiornamento - jjb273 : Molto molto bene. Così si fa. - infoitscienza : Dying Light 2: rimandato perchè troppo complesso, le parole di Techland -

Ultime Notizie dalla rete : Dying Light

... Dynasty Warriors 9 Empires, Fatal Frame: Maiden of Black Water, Relayer, Monark, Final Fantasy XIV: Endwalker, Deathloop, Yu - Gi - Oh! Master Duel, Humanity, e2: Stay Human. Eccolo di ...In una recente intervista lo studio polacco Techland ha rivelato i motivi dell'ultimo rinvio di2 , atteso sparatutto zombie. Secondo il Lead Designer Tymon Smektala, intervenuto in una chiacchierata con il magazine EDGE, rimandare il gioco è stato necessario data la sua complessità .Arrivano nuove informazioni su Dying Light 2 Stay Human grazie al quarto episodio di Dying 2 Know, una serie di video dedicati proprio al mondo di gioco. In questo nuovo episodio i giocatori scopriran ...Dying Light si aggiorna di nuovo, precisamente con l'update 1.39. Ecco tutte le novità condivise con la patch note ufficiale.. Dying Light ha ricevuto quest'oggi un nuovo aggiornamento, prec ...