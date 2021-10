Duello a Porta a porta, Michetti mette all’angolo Gualtieri: “Da ministro ha messo zero euro su Roma” (Di giovedì 14 ottobre 2021) A quattro giorni dal voto porta a porta ospita il primo match televisivo tra gli sfidanti alla carica di sindaco di Roma, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Tanti i temi trattati nello studio di Bruno Vespa: dai rifiuti ai trasporti, dalla sicurezza allo sport, dal decoro urbano alla cultura. Cronometro implacabile, fair play sullo sfondo di servizi eloquenti che fotografano le condizioni della Capitale. Tra cumuli di immondizia, cinghiali e topi che assaltano i cassonetti, buche e traffico record. Faccia a faccia Michetti-Gualtieri a porta a porta Il primo a incalzare è il candidato del centrodestra. Che in più occasioni mette ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) A quattro giorni dal votoospita il primo match televisivo tra gli sfidanti alla carica di sindaco di, Enricoe Roberto. Tanti i temi trattati nello studio di Bruno Vespa: dai rifiuti ai trasporti, dalla sicurezza allo sport, dal decoro urbano alla cultura. Cronometro implacabile, fair play sullo sfondo di servizi eloquenti che fotografano le condizioni della Capitale. Tra cumuli di immondizia, cinghiali e topi che assaltano i cassonetti, buche e traffico record. Faccia a facciaIl primo a incalzare è il candidato del centrodestra. Che in più occasioni...

