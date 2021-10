Due lavoratori su dieci senza vaccino: sono 198mila i marchigiani tra i 20 e i 69 anni che non hanno ricevuto il siero (Di giovedì 14 ottobre 2021) ANCONA - È arrivata l'ora X. Domani entra in vigore il decreto che prevede l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Un provvedimento appesantito da un lungo strascico di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 ottobre 2021) ANCONA - È arrivata l'ora X. Domani entra in vigore il decreto che prevede l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Un provvedimento appesantito da un lungo strascico di ...

