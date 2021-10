Due crisi in una, dalle città alla provincia. Così il mattone cinese si è fermato (Di giovedì 14 ottobre 2021) La crisi del mercato immobiliare è simile a una matrioska. Sotto il primo strato, ce ne subito un altro e poi un altro ancora. E tutti sono connessi tra loro. Evergrande e il suo dramma, prima industriale e poi sociale (oltre agli obbligazionisti rimasti con il cerino in mano ci sono decine di migliaia di persone che hanno comprato le case costruite da Eevergrande e che ora, a causa del dissesto finanziario del gruppo, rischiano di finire all’asta per pagare i bond non rimborsati), sono figli di una crisi partita dalle immense province cinesi. E l’improvviso avvitamento del mercato immobiliare, con i cittadini della Repubblica Popolare che non comprano più case, è a sua volta riconducibile alla crisi di fiducia partita da un epicentro preciso, Shenzhen, quartier generale di Evergrande. Come più volte ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ladel mercato immobiliare è simile a una matrioska. Sotto il primo strato, ce ne subito un altro e poi un altro ancora. E tutti sono connessi tra loro. Evergrande e il suo dramma, prima industriale e poi sociale (oltre agli obbligazionisti rimasti con il cerino in mano ci sono decine di migliaia di persone che hanno comprato le case costruite da Eevergrande e che ora, a causa del dissesto finanziario del gruppo, rischiano di finire all’asta per pagare i bond non rimborsati), sono figli di unapartitaimmense province cinesi. E l’improvviso avvitamento del mercato immobiliare, con i cittadini della Repubblica Popolare che non comprano più case, è a sua volta riconducibiledi fiducia partita da un epicentro preciso, Shenzhen, quartier generale di Evergrande. Come più volte ...

Advertising

CarloG67 : @UtherPe1 Sono cresciute anche rispetto al periodo pre pandemia? Nel senso è un indice che stiamo tornando alla nor… - appointedluke : @BUCKYNARA amo devo seguire due corsi obbligatori nello stesso orario e nessuno sa dirmi come devo fare sto andando… - formvla_ : michele andrebbe in crisi se vedesse me ed ilaria entrambe con lo stesso stile ed i capelli lunghi miodio ma chi è l'uomo delle due xdxdxd - Artedome : Italia, un Paese in ginocchio dopo due anni di crisi sanitaria, occupazionale ed economica. Ed ora? Ora siamo anche… - Carmela_oltre : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #UK after #Brexit Non si arresta nel Regno Unito la crisi del settore energetico, ch… -