Droga: Usa, nuovo record di decessi per overdose

nuovo record di morti per overdose da sostanze stupefacenti negli Stati Uniti con oltre 96mila decessi tra l'aprile del 2020 e lo scorso marzo: è quanto emerge dai dati diffusi ieri dal Centro

Ultime Notizie dalla rete : Droga Usa Droga: Usa, nuovo record di decessi per overdose Secondo i dati ufficiali preliminari, riporta la Cnn, in questi 12 mesi gli Usa hanno registrato 96.779 vittime della droga, pari a un aumento del 29,6% rispetto ai 12 mesi precedenti. Lo Stato del ...

