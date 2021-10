Drive Angry | il thriller fantastico con Nicolas Cage e Amber Heard su Sky Cinema 1

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 ottobre 2021): trama, cast e streaming del film Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky1 va in onda, film del 2011 diretto da Patrick Lussier e con protagonistie William Fichtner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama John Milton è un criminale fuggito dall’Inferno per uccidere Jonah King, leader di una setta satanica che ha ucciso la figlia di Milton e che ha rapito la sua nipotina con l’intento di sacrificarla in un rituale satanista. Dopo aver interrogato alcuni seguaci di King, Milton scopre che il rito si svolgerà a Stillwater, una prigione della Louisiana. Durante il viaggio l’auto di Milton si danneggia e deve perciò fermarsi in una tavola ...