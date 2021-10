“Dritto e rovescio” | anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Sta, giovedì 14 ottobre, in primata, nel nuovo appuntamento con “”, condotto da Paolo Del Debbio, un approfondimento sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza dello scorso weekend. Mentre si temono nuove tensioni nei prossimi giorni, motivo che ha spinto Palazzo Chigi a discutere di una stretta sui cortei affinché non degenerino, le azioni violente hanno oscurato il messaggio dei cittadini che pacificamente volevano esprimere il loro dissenso al certificato verde. Nel corsota, ampio spazio sarà poi dedicato proprio all’entrata in vigore, venerdì 15 ottobre, dell’obbligatorietà del green pass sul luogo di lavoro. Con la testimonianza di dipendenti, autonomi e imprenditori, si racconterà il rischio paralisi di alcune ...

Paolo Del Debbio è pronto a tornare con una nuova puntata di Dritto e Rovescio, che andrà in onda giovedì 14 ottobre in prima serata su Rete4. Ovviamente il tema principale sarà quello del Green Pass - il cui obbligo verrà esteso a tutti i lavoratori a partire da venerdì 15 ottobre.