“Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata”: Malika Ayanne racconta la sua breve storia d’amore (Di giovedì 14 ottobre 2021) In un’intervista la cantante Malika Ayane racconta la sua breve storia d’amore: “Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata” La cantante Malika Ayane, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna, racconta la sua breve storia d’amore: “Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata“. Da quell’amore, però, è nata sua figlia Mia, ad oggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 14 ottobre 2021) In un’intervista la cantanteAyanela sua: “seieroe… non è” La cantanteAyane, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna,la sua: “seieroe… non è“. Da quell’amore, però, è nata sua figlia Mia, ad oggi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

CarloCalenda : E dietro il tuo buonismo acchiappa tweet resta il fatto che non sei in grado di tagliare il cordone con una destra… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - gerrygreco : Cento anni fa esatti: l’assalto #fascista alla CGL di Torino. Sei mesi dopo c’era la marcia su Roma. Così, per dire… - zazoomblog : “Dopo sei mesi ero incinta e… non è andata”: Malika Ayanne racconta la sua breve storia d’amore - #“Dopo #incinta… - Mister_Mustard_ : @AleSpakka @CalcioPazzoTube @Alessandrozita No io invece confido che rimarrà con noi a deliziarci con la sua sapien… -