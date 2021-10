Dopo la questione tapiro a Ambra Angiolini, Vanessa Incontrada ha bloccato i commenti sui social (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi la discussione del tapiro consegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia a Ambra Angiolini ha tenuto banco tutto il giorno. Angiolini e Allegri sono stati insieme per quattro anni e avevano da poco iniziato a convivere quando è esplosa la bomba gossip che ora è sulla bocca di tutti: i due si sono lasciati perché, stando a quanto ha affermato la figlia di lei, lui l’avrebbe tradita. Al centro dei commenti e delle critiche c’è un punto fondamentale: solo Ambra Angiolini, tra i due, si è trovata Staffelli e il tapiro direttamente sotto casa. Anche Vanessa Incontrada, che conduce Striscia insieme a Siani quest’anno, è finita al centro della polemica per essersi prestata al teatrino sessista. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi la discussione delconsegnato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia aha tenuto banco tutto il giorno.e Allegri sono stati insieme per quattro anni e avevano da poco iniziato a convivere quando è esplosa la bomba gossip che ora è sulla bocca di tutti: i due si sono lasciati perché, stando a quanto ha affermato la figlia di lei, lui l’avrebbe tradita. Al centro deie delle critiche c’è un punto fondamentale: solo, tra i due, si è trovata Staffelli e ildirettamente sotto casa. Anche, che conduce Striscia insieme a Siani quest’anno, è finita al centro della polemica per essersi prestata al teatrino sessista. LEGGI ANCHE ...

