"Donnetta, sei bassa...": la giornalista "fake" insulta la Meloni (Di giovedì 14 ottobre 2021) La giornalista Giulia Cortese, smentita dalla Meloni, si è cimentata in un esercizio di vittimismo dopo la figuraccia rimediata sui social Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) LaGiulia Cortese, smentita dalla, si è cimentata in un esercizio di vittimismo dopo la figuraccia rimediata sui social

Advertising

roberto28114 : @GiorgiaMeloni Sei una lurida fascista, oltre che un'inutile donnetta - Fedora06969294 : @NelAlici @TWDDarylRick La Meloni non è una donnetta, lo sei tu che COMBATTI IN DIFESA di tutte le Donne. Ma non è vero. Evidenza. - giusepp77427996 : Giulia cortese se Giorgia è una donnetta tu sei un miserabile e lurida donnaccia - Mauro26739276 : RT @GiuliaCortese1: Abbiamo entrambi pubblicato, non volendo, un Fake. Ho rimosso la foto, anche se non è molto lontana dalla realtà. Comun… - Marco6137929249 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se Giorgia Meloni è una donnetta tu cosa sei. Te lo dico io,sei semplicemente una donna di sinistra.... -