Don Matteo 13: Nino Frassica accusa Raoul Bova? Ecco i rumors (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tensione a Don Matteo 13: Nino Frassica accusa Raoul Bova. Aumentano i rumors sui due attori della serie tv. Ecco cosa è successo Sta per partire la tredicesima stagione di Don Matteo, ma alcuni episodi stanno facendo già parlare moltissimo della serie tv. Ci sono stati, infatti, alcuni colpi di scena all’interno del cast che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tensione a Don13:. Aumentano isui due attori della serie tv.cosa è successo Sta per partire la tredicesima stagione di Don, ma alcuni episodi stanno facendo già parlare moltissimo della serie tv. Ci sono stati, infatti, alcuni colpi di scena all’interno del cast che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Nadia56801992 : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… - IronmikBW : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… - 62_salvatore : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… - Mimmo29297719 : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… - ACCEDIALSITO : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… -