Domani la presentazione del primo trofeo NFT per il miglior gol di UEFA EURO 2020 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 15 ottobre Gazprom, sponsor ufficiale del Campionato EUROpeo di calcio 2020, presenterà il primo trofeo NFT per il miglior gol del campionato. Il premio digitale verrà consegnato all'attaccante ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 15 ottobre Gazprom, sponsor ufficiale del Campionatopeo di calcio, presenterà ilNFT per ilgol del campionato. Il premio digitale verrà consegnato all'attaccante ...

Advertising

zerocalcare : Devo segnalare che da domattina a domenica a pranzo sto tombato al Salone del libro di Torino a fare disegnetti a c… - alaskaHQ : Se siete al @SalonedelLibro domani, alle 16 non perdetevi la presentazione di “Non siete ancora stati sconfitti”, i… - sportli26181512 : Domani la presentazione del primo trofeo NFT per il miglior gol di UEFA EURO 2020: Il trofeo NFT, che unisce in sé… - tedeschinews : RT @zerocalcare: Devo segnalare che da domattina a domenica a pranzo sto tombato al Salone del libro di Torino a fare disegnetti a chi li c… - fakevodkabetch : domani interroga in italiano io non so un cazzo domani interroga in inglese sulla presentazione ed io non l’ho stud… -