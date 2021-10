“Diritto di lavoro al tempo del Pnrr”, il dibattito degli avvocati giuslavoristi col ministro Orlando: la diretta (Di giovedì 14 ottobre 2021) lavoro e giustizia. È il dibattito organizzato dalle avvocate e dagli avvocati giuslavoristi di Agi, dal titolo “Diritto di lavoro al tempo del Pnrr”, che ha l’obiettivo di costruire un “ponte” verso un futuro di rilancio del Paese. Numerosi gli ospiti (anche internazionali) che parteciperanno in collegamento virtuale e nello studio televisivo allestito per l’occasione. Tra i tanti temi che animeranno il dibattito non mancheranno quelli di strettissima attualità: l’entrata in vigore del Green pass, con un’analisi degli effetti della normativa pandemica su sicurezza, organizzazione e diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese; la controfirma giurisprudenziale dei licenziamenti; la riforma in discussione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021)e giustizia. È ilorganizzato dalle avvocate e daglidi Agi, dal titolo “dialdel”, che ha l’obiettivo di costruire un “ponte” verso un futuro di rilancio del Paese. Numerosi gli ospiti (anche internazionali) che parteciperanno in collegamento virtuale e nello studio televisivo allestito per l’occasione. Tra i tanti temi che animeranno ilnon mancheranno quelli di strettissima attualità: l’entrata in vigore del Green pass, con un’analisieffetti della normativa pandemica su sicurezza, organizzazione e diritti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese; la controfirma giurisprudenziale dei licenziamenti; la riforma in discussione ...

