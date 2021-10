Dieta mediterranea protagonista all’Expo di Dubai | sabato 16 un convegno promosso da Nauromed

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Lacontinua ad accumulare evidenze scientifiche che sottolineano il suo alto valore in termini di prevenzione delle patologie croniche e degenerative. È venuto il momento di fare il punto sulla situazione nei Paesi mediterranei, sui risultati ottenuti dai grandi studi di popolazione, ma anche sul pericolo che questo stile alimentare possa gradualmente scomparire. Difendere lalì dove è nata, quindi, ma con una nuova domanda: è possibile proporre il modello alimentare mediterraneo anche ai Paesi che non hanno questa tradizione? Sono questi i temi al centro del meeting Analizzare il segreto della longevità nelle popolazioni mediterranee, che si svolgerà16 ottobre anell’ambito di Expo 2020. Organizzato dal Cluster tecnologico nazionale ...

Advertising

juornoit : #Juorno la #DietaMediterranea a #Dubai Expo 2020 Dubai con i ricercatori #Neuromed progetto #MoliSani - paolochiariello : #Juorno la #DietaMedietrranea a #Dubai Expo 2020 Dubai con i ricercatori #Neuromed progetto #MoliSani - giulianarocci : Pozzilli: IRCCS Neuromed, progetto Moli-sani con altri grandi studi europei, ad Expo 2020 di Dubai Dieta Mediterran… - altomolisenet : All’Expo 2020 di Dubai la Dieta Mediterranea diventa globale - ItalyExpo2020 : RT @clusteralisei: Cluster Alisei, insieme a @NeuromedIRCCS e @PastaLaMolisana, arriva ad @Expo 2020 Dubai con uno speciale evento dedicat… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieta mediterranea

Durante la mattinata di Sabato 16 Ottobre, su iniziativa della Fondazione, gli studenti del Corso di Laurea 'Italian Food and Wine' dell'Università di Padovasaranno ospiti presso l'azienda vitivinicola Tenute Lu Spada, che sarà meta di un tour didattico ...Lacontinua ad accumulare evidenze scientifiche che sottolineano il suo alto valore in termini di prevenzione delle patologie croniche e degenerative . È venuto il momento di fare il ...Il professore Gianluca Tripodi , docente all'Università telematica San Raffaele Roma , ha parlato della Giornata dell'Alimentazione ...TUTTA LA VERITA' SUL LATTE "È una bevanda onnipresente nella nostra alimentazione, ma non per questo priva di criticità" ...