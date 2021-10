Dieci cani e due gatti maltrattati | i carabinieri forestali pongono fine alle sofferenze degli animali | denunciate due donne

Advertising

7bbbello : da piccola avevo il diario di amici e praticamente in 1 pagina c’era la domanda “come ti vedi tra dieci anni?”, all… - lino_dita : Mi avevano detto che i gatti avessero, a differenza dei cani, senso di appetenza (esiste sto termine? Boh). Ad ogni… - cmqpertina : @solounamortale Noi tra dieci anni con i nostri cani e gatti - Penombra_90 : RT @LidaSezOlbia: Olbia, 15.09.2021 Eccolo Sem, uno dei due cani a cui hanno sparato a pallettoni dieci giorni fa. Si sta riprendendo, è be… - brikena_cani : RT @VentagliP: ??Se Covid 19 è stato grave, il prossimo virus potrebbe esserlo cinque o dieci volte di più Simona Regina scrive su #Spillo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci cani

... in collaborazione con il Servizio di Sanità Animale dell'Asur di Fabriano e con la Polizia Locale di Sassoferrato, hanno eseguito in una frazione della città sentinate il sequestro die ......ma continuando a passare al setaccio il centro della piccola città a 85 chilometri da Oslo con,... La Norvegia è stata pesantemente scossaanni fa, il 22 luglio 2011, quando un estremista di ...SASSOFERRATO - Nei giorni scorsi i militari delle Stazioni Carabinieri Forestali di Sassoferrato e Genga Frasassi, in collaborazione con il Servizio di Sanità Animale dell’Asur ...SASSOFERRATO - Le guardie forestali hanno sequestrato, a Sassoferrato, dieci cani e due gatti, maltrattati e detenuti in condizioni assurde. Le due proprietarie ...