Devastante lutto nella musica Italiana: ci ha appena lasciati (Di giovedì 14 ottobre 2021) È proprio grazie al suo approccio alla musica e alla ricerca che riuscì insieme ad altri pionieri avanguardistici come Luca Colombo e Bruno Bolla, di permettere l’ingresso di alcune sonorità che hanno cambiato radicalmente il modo di approcciarsi alla musica nel mondo della notte Italiana. #FOTO E VIDEO A FINE ARTICOLO Nonché il definitivo ingresso del clubbing per come lo abbiamo vissuto nel capoluogo lombardo e successivamente nel resto della nazione.Numerosi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo della musica elettronica sui suoi canali social. Jackmaster Pez stava combattendo da tempo contro una terribile malattia. Il mondo del clubbing deve dire addio a Roberto Pezzetti, in arte Jackmaster Pez. Uno dei deejay che ha contribuito all’espansione del clubbing in Italia.Jackmaster Pez è stato uno dei ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) È proprio grazie al suo approccio allae alla ricerca che riuscì insieme ad altri pionieri avanguardistici come Luca Colombo e Bruno Bolla, di permettere l’ingresso di alcune sonorità che hanno cambiato radicalmente il modo di approcciarsi allanel mondo della notte. #FOTO E VIDEO A FINE ARTICOLO Nonché il definitivo ingresso del clubbing per come lo abbiamo vissuto nel capoluogo lombardo e successivamente nel resto della nazione.Numerosi i messaggi di cordoglio da tutto il mondo dellaelettronica sui suoi canali social. Jackmaster Pez stava combattendo da tempo contro una terribile malattia. Il mondo del clubbing deve dire addio a Roberto Pezzetti, in arte Jackmaster Pez. Uno dei deejay che ha contribuito all’espansione del clubbing in Italia.Jackmaster Pez è stato uno dei ...

Advertising

Giannizzero_77 : @GabryMalvagia13 A un certo punto, però, bisogna prendere atto di avere un problema. Un lutto mai superato è devast… - Vicval182505 : @BobbiaOdille ????si E un pensiero a tutte le famiglie in lutto. Devastante. - paramkott : Perdere mia nonna ed essere a 9000km di distanza è veramente devastante, non so con quale mente riuscirò ad affront… -