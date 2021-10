Del Piero, giornata decisiva per il tesserino d’allenatore: Vieri, Matri, De Rossi e tanti altri compagni di esame (Di giovedì 14 ottobre 2021) Far parte di una classe composta da Alex Del Piero, Christian Vieri, Daniele De Rossi e tanti altri farebbe emozionare qualunque appassionato di calcio. Oggi al Centro Tecnico Federale alcune ex leggende del nostro calcio svolgeranno le prove finali per ottenere il tesserino da allenatore. Dopo il conseguimento della prova orale e quella scritta, gli esaminanti supereranno il corso allenatori Uefa B/A. Una volta ottenuto il tesserino i futuri allenatori potranno sedersi sulle panchine di tutte le squadre Primavera, delle formazioni femminili anche di Serie A e i club maschili fino alla Serie C. Tra le tante leggende che figurano nella lista dei partecipanti, pubblicata da Sportface, non potrà non saltare agli occhi per i tifosi bianconeri il nome di Alessandra Del ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Far parte di una classe composta da Alex Del, Christian, Daniele Defarebbe emozionare qualunque appassionato di calcio. Oggi al Centro Tecnico Federale alcune ex leggende del nostro calcio svolgeranno le prove finali per ottenere ilda allenatore. Dopo il conseguimento della prova orale e quella scritta, gli esaminanti supereranno il corso allenatori Uefa B/A. Una volta ottenuto ili futuri allenatori potranno sedersi sulle panchine di tutte le squadre Primavera, delle formazioni femminili anche di Serie A e i club maschili fino alla Serie C. Tra le tante leggende che figurano nella lista dei partecipanti, pubblicata da Sportface, non potrà non saltare agli occhi per i tifosi bianconeri il nome di Alessandra Del ...

