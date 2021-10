Decreto “Mangiaplastica”, Giulia Grillo: “Importante opportunità da non perdere” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Con il Decreto “Mangiaplastica”, il Ministero della Transizione ecologica ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. Le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati nel Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell’11/10/2021”. Così Giulia Grillo (M5S), che invita “tutte le amministrazioni comunali a partecipare a questa Importante opportunità da non perdere”. La scadenza per l’invio dell’istanza volta all’ottenimento del contributo è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. L’istanza deve essere ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Con il”, il Ministero della Transizione ecologica ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. Le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati neldel Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell’11/10/2021”. Così(M5S), che invita “tutte le amministrazioni comunali a partecipare a questada non”. La scadenza per l’invio dell’istanza volta all’ottenimento del contributo è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione delsulla Gazzetta Ufficiale. L’istanza deve essere ...

