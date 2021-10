De Lise commercialisti | accesso a canali Invitalia solo con Spid allontana PA da imprese

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “La scelta didi consentire l’degli utenti all’Area riservata e ai servizi online del proprio sito esclusivamente attraverso le credenziali, tra l’altro di livello 1, è l’ennesima occasione persa per avvicinare realmente la pubblica amministrazione allee ai professionisti. È evidente l’esigenza di adeguarsi al Decreto Semplificazione e innovazione digitale, ma non si comprende come l’esclusivoconsi leghi a questa decisione, che di fatto limita la libertà di scelta ai contribuenti e imprenditori, ledendo quella garanzia per la modalità diai servizi online che dovrebbe essere la chiave per la semplificazione dei rapporti con la PA”. Lo ha dichiarato Matteo De, presidente ...