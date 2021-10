Dazn nella bufera, tre club minacciano di fare causa: in ballo centinaia di milioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) La prima stagione di esclusiva Dazn non sta andando come sperato: la piattaforma di streaming rischia azioni legali da tre club di Serie A. Per la prima volta da quando Dazn è entrato in competizione con Sky per l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Serie A di calcio, la piattaforma streaming ha ottenuto l’esclusiva dei diritti. In sede di contrattazione l’azienda ha offerto una cifra maggiore della concorrenza e la Lega ha deciso di accettare la proposta. Sin dal primo momento ci sono stati problemi legati alla qualità della trasmissione che hanno fatto storcere il naso agli utenti e di conseguenza ai club. Ora però il problema che si è palesato è di diverso tipo e ben più problematico per l’azienda stessa. Pare infatti che in questo inizio campionato Dazn non abbia fornito ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 14 ottobre 2021) La prima stagione di esclusivanon sta andando come sperato: la piattaforma di streaming rischia azioni legali da tredi Serie A. Per la prima volta da quandoè entrato in competizione con Sky per l’acquisizione dei diritti di trasmissione della Serie A di calcio, la piattaforma streaming ha ottenuto l’esclusiva dei diritti. In sede di contrattazione l’azienda ha offerto una cifra maggiore della concorrenza e la Lega ha deciso di accettare la proposta. Sin dal primo momento ci sono stati problemi legati alla qualità della trasmissione che hanno fatto storcere il naso agli utenti e di conseguenza ai. Ora però il problema che si è palesato è di diverso tipo e ben più problematico per l’azienda stessa. Pare infatti che in questo inizio campionatonon abbia fornito ...

