Darknights | alla scoperta del progetto pittorico di Mario Vespasiani VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Isono delle presenze raramente visibili, si muovono come forze cosmiche che giungono a mantenere l’equilibrio quando il pianeta terra si sente in pericolo Il recentissimodiintitolatosvela un altro elemento della sua personale indagine sul mondo descritta in chiave simbolica. In queste nuove tele cambiano i temi e soprattutto le modalità espositive e dunque di fruizione. In tutti i cicli precedenti l’artista ha sempre considerato le opere non solo immagini artistiche quanto codici da decifrare e questa volta a mutare e a caricarle significato sono anche gli spazi nei quali sono state inserite. Le tele vengono ora collocate in contesti naturali, cercano una sorta d’invisibilità rispettofolla, la ...