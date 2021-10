Dark Souls | annunciato il nuovo merchandise con stivali | orologi | portafogli e molto altro

(Di giovedì 14 ottobre 2021), il successore spirituale di Demon'sdi FromSoftware, è uno dei videogiochi più amati dai fan. Lodato per il suo grande combattimento, il design dettagliato e la ricca lore,rimarrà nel cuore dei giocatori per un bel po' di tempo. Come per qualsiasi grande titolo, anche perc'è un sacco diche offre ai giocatori la possibilità di mostrare al mondo la loro adorazione per il loro gioco preferito. Leggi...

possibile che un survival - horror si ispiri a titoli del calibro di Resident Evil, Silent Hill e? A quanto pare si. Si tratta del gioco indie Wronged Us , che tramite Twitter viene descritto come un survival - horror open - world. Al momento mancano informazioni sul titolo in ...è ormai diventato da diverso tempo un vero e proprio simbolo videoludico : il titolo di FromSoftware viene infatti costantemente considerato come uno dei migliori videogiochi di sempre. I ...In un recente sondaggio è stato chiesto ai giocatori nipponici di votare i titoli più difficili ai quali abbiano mai giocato ...Dark Souls ha svelato una nuova linea di prodotti ufficiali in edizione limitata, tra i quali sono disponibili dei bellissimi orologi.