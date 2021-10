Daniel Craig spiega perché frequenta quasi solo i locali gay e parla dei rumor sulla sua presunta omosessualità

(Di giovedì 14 ottobre 2021)è in pieno tour promozionale per il nuovo film di 007, No Time to Die. L’attore britannico durante una recente intervista in un podcast ha raccontato di come abbia sempre preferitore igay ed ha ancheto il motivo. “Frequento igay da molto tempo. Non credo che questo possa scioccare qualcuno. Una delle ragioni, sta di sicuro nel fatto che non mi capita così spesso di avere delle discussioni o litigate nei bar gay.in questinon c’è quell’atteggiamento aggressivo da “devo essere il più forte e macho” che c’è nei bar etero e che, francamente, mi ha stancato. Sono dei gran bei posti dove andare, c’è un’atmosfera più rilassata, divertente e sicura per svagarsi un po’. Lì sono tutti più tranquilli e ...

Durante un'intervista rilasciata al podcast SiriusXM Lunch with Bruce, l'attore 53enne ha rivelato le sue location preferite per sorseggiare un drink.non ha dubbi: quando si tratta di bere un drink, lui opta per i locali gay. Vado nei bar gay da quando ho memoria , ha spiegato la star di No Time To Die. Uno dei motivi perch non mi ...In occasione della campagna promozionale di No Time To Die , il protagonista- giunto al suo ultimo film nel franchise di James Bond - ha svelato di frequentare ormai da parecchi anni i locali gay, in quanto li considera più tranquilli e rilassanti rispetto a ...L'attore ha rivelato di amare quei locali per la loro tranquillità, e perché sono adatti anche per conoscere donne ...Cosa ne pensate di No Time to Die? L’attore ha parlato nello specifico dell’umorismo e delle “one-liner”:. Non ci sono restrizioni, ma parliamo comunque di James Bond. Questa la sinossi ufficiale di N ...