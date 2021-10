Dall’Europarlamento primo ok alla relazione contro le querele temerarie M5s | “Sono uno schiaffo alla democrazia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuove norme che nei Paesi dell’Unione europea limitino le azioni legali vessatorie, dette anche. Solo quelle che chiede il Parlamento europeo, che oggi ha approvato iltestole “denunce bavaglio“. La commissione per le libertà civili ha dato il via libera a unasulla questione con 63 voti favorevoli, 9 contrari e 10 astensioni. Più formazione per i giudici, regole chiare sulla competenza territoriale dei tribunali e sanzioniistituzioni e aziende che abusano delle azioni legali nei confronti di giornalisti e attivisti,le raccomandazioni principali presentate dagli eurodeputati nella. La bozza sottolinea inoltre che nessuno Stato membro ha ancora emanato una legislazione mirata ...