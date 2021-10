Dalle mele all' alluminio | dove la protesta No Green Pass può fare davvero male

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 ottobre 2021) A Cles, capoluogo della trentina Val di Non, è tempo di raccogliere le. Non è l’apice della stagione perché le SweeTango sono mature già a metà agosto e infatti ogni anno, in questo periodo, degli oltre cinquemila stagionali che si dedicano alla raccolta ne restano circa mille. Dal 15 ottobre saranno invece duemila per via di un clima benevolo, ma venerdì è anche il giorno dell’entrata in vigore dell’obbligo delper lavorare. Oltre 2/3 di questi lavoratori sono stranieri, molti arrivano dai Paesi dell’Est Europa: alcuni sono vaccinati con Sputnik e quindi non possono avere il certificato verde, altri non si sono vaccinati. E così la provincia di Trento ha dovuto allestire a Cles un hubci si potrà vaccinare con Johnson & Johnson oun tampone rapido senza pagare. Se le ...